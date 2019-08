Parte un incendio dalle sterpaglie e colpisce anche una ex fungaia

CORIGLIANO D’OTRANTO- Un capannone in fiamme, nel pomeriggio, nelle campagne di Corigliano d’Otranto. Un incendio, partito intorno alle 16 da alcune sterpaglie in località “Appidè”, si è esteso fino a coinvolgere la struttura accidentalmente.

Il deposito, una vecchia fungaia, è stato avvolto dalle lingue di fuoco, ma i danni fortunatamente sono limitati poiché all’interno non vi erano attrezzi: la struttura è infatti in stato di abbandono da diversi anni. Vi erano soltanto delle pile di casse in legno, che sono state bruciate. Sul luogo, i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie.

I pompieri, al termine delle operazioni, hanno poi bonificato l’area per evitare ulteriori conseguenze e accertare che tutti i focolai fossero definitivamente spenti. Al sopralluogo hanno anche preso parte i carabinieri della stazione di Nociglia e i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie.