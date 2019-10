Parte la fiammata e la casa prende fuoco: gravemente ustionata una donna

LECCE – Divampa l’incendio in cucina, al momento della colazione, e l’abitazione viene invasa da fumo e fiamme: una donna accompagnata d’urgenza in ospedale, con ustioni sul corpo di secondo grado. Il rogo è scoppiato intorno alle 6 a Lecce, in un condominio in viale Ugo Foscolo.

La malcapitata, per cause che sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco, è stata improvvisamente travolta da una fiammata, presumibilmente partita dal fornello. Immediati i soccorsi da parte degli operatori del 118 e degli stessi pompieri: a questi ultimi è toccato il compito di estrarre la donna dall’appartamento invaso dal fuoco e da un'aria irrespirabile, affidandola al personale sanitario.

È partita la corsa in direzione dell’ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi, dove la ferita è stata subito sottoposta alle prime medicazioni e agli accertamenti clinici. Al termine degli esami, è stata ricoverata in prognosi riservata presso il reparto “Grandi ustionati” della stessa struttura.