Incendio nella pineta della litoranea di Nardò, fiamme lambiscono le case

NARDO’ – Giornata di passione sul litorale neretino dove un incendio divampato nella pineta ha preoccupato, e non poco, i residenti nella zona alle spalle del Grand Hotel Riviera, fra le marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina. Le fiamme, scatenatesi per cause da chiarire e alimentate dai venti che spirano piuttosto forti, in questi giorni, sono arrivate a lambire le abitazioni, provocando forte apprensione.

Intenso è stato il lavoro degli operatori chiamati a intervenire per lo spegnimento e che si è protratto dalle 16,30 circa per diverse ore. I vigili del fuoco sono arrivati in primis dal distaccamento di Gallipoli, ma hanno avuto necessità di supporto, che è giunto da Lecce e da Veglie. Altre tre squadre, invece, sono state inviate dal nucleo antincendio boschivo dell’Arif, il servizio regionale.

Per fortuna le fiamme non si sono propagate fino a interessare più chiome, ma sono rimaste perlopiù confinate nel sottobosco. Per regolare la viabilità sono intervenuti anche carabinieri e agenti di polizia del commissariato neretino. Non si sono registrati danni alle strutture.