Frontale al rientro dal mare, donna di 38 anni grave in Rianimazione

COPERTINO - S.DG., una donna di 38 anni di Lequile, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in prognosi riservata, in seguito a un violento scontro frontale nel quale è rimasta coinvolta l’autovettura nella quale viaggiava con a bordo il compagno, 31enne di San Pietro in Lama.

Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio all’ingresso di Copertino, sulla strada per Sant’Isidoro. La coppia si trovava in una Fiat 600 e proveniva proprio dalla marina di Nardò, dove aveva trascorso la giornata, quando, per cause in fase d’accertamento, forse la perdita di controllo, è avvenuto l’impatto particolarmente violento con una Renault Modus che procedeva nella corsia opposta. Dentro, una coppia di pensionati del posto, lui di 83 anni, lei di 84. Dopo l’urto, i due veicoli sono andati a collidere a loro volta all’altezza dei cancelli di due distinte abitazioni limitrofe.

Diverse persone, attirate dal rumore sordo provocato dal tonfo, si sono riversate per strada. E più telefonate sono arrivate ai numeri di soccorso. Sul posto si sono fiondati ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri della tenenza copertinese (che stanno procedendo con i rilievi). In supporto, anche agenti di polizia locale e carabinieri del Norm di Gallipoli.

Delicata è parsa subito la situazione per la 38enne, che è stata trasportata in codice rosso verso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Il 31enne, invece, è stato condotto in codice giallo per dinamica al “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli. Meno gravi le condizioni dei due pensionati. Hanno riportato contusioni dovute in particolare al contraccolpo dell’airbag.