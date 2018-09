Impatto in scooter sulla fiancata di un'auto, giovane trasportato al "Fazzi"

SURANO – E’ di trenta giorni la prognosi per un giovane di 28 anni nativo di Tricase, residente a Montesano Salentino, rimasto ferito in un incidente avvenuto sulla strada statale 275, all’altezza di Surano. In un primo momento si era temuto che le condizioni fossero più gravi. Una volta visitato in ospedale, al “Vito Fazzi” di Lecce, si è scongiurato il peggio.

Il giovane era in sella a uno scooter Beverly Piaggio, quando è avvenuto l'incidente, ed era arrivato nel nosocomio del capoluogo con un sospetto trauma cranico commotivo e una frattura scomposta a una gamba. Vi è stato portato in ambulanza con codice rosso.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a ridosso della zona industriale. Il 28enne procedeva in scooter in direzione di Maglie, quando è andato a scontrati con una Bmw X5 che procedeva nell'altro senso. Il conducente dell'auto era in fase di svolta a sinistra e stava per entrare nel fondo di una delle aziende che costeggiano la statale.

Lo scontro è stato quasi frontale; il giovane, dopo lo schianto fra parte anteriore e fiancata, è caduto sull'asfalto, mentre lo scooter ha subito un secondo impatto, con un’altra auto di passaggio, una Fiat Punto.

La dinamica precisa è in via di ricostruzione da parte della polizia stradale della sottosezione di Maglie. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile magliese e della stazione di Nociglia per coadiuvare nella gestione del traffico. Si vaglieranno, per una precisa definizione delle fasi dell’incidente, anche alcune videocamere della zona.