Quattro amici diretti al campo di calcio si scontrano con l’automobilista: uno è grave

SOLETO – Scontro sulla strada provinciale: un ragazzo finisce d’urgenza in ospedale. L’impatto sulla via che collega Soleto a Sternatia, intorno alle 17. Uno scontro violento, avvenuto per motivi che sono ancora tutti da chiarire, fra una Fiat Grande Punto e una Peugeot 307. Sul primo veicolo viaggiava un 46enne di Sternatia, sull'altro vi erano quattro ragazzi, tra i venti e i ventuno anni. Il gruppo di amici, tutti residenti a Soleto, si stava dirigendo verso un campetto sportivo del posto, per disputare una partita di calcetto. Per cause ancora da chiarire, è però avvenuto l'urto tra i due mezzi.

Con ogni probabilità per una mancata precedenza da parte di una delle vetture: una ipotesi che le forze dell'ordine stanno valutando. Ad avere la peggio, uno dei due occupanti della Fiat. Soccorso dapprima dai passanti, poi dal personale sanitario del 118 e dalla protezione civile di Soleto, è stato accompagnato in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” per gli accertamenti del caso. Le condizioni cliniche hanno destato qualche preoccupazione, ma fortunatamente il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Il personale ospedaliero monitoreràil suo stato di salute.

I medici stanno infatti cercando di chiarire l’entità delle lesioni riportate durante il sinistro attraverso altri accertamenti. Ferite meno preoccupanti, invece, per gli altri tre ragazzi e per il 42enne: entrambi, una volta soccorsi, sono stati accompagnati presso l’ospedale "Ignazio Veris Delli Ponti" di Scorrano. Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione delle fasi del sinistro, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie, guidati dal tenente Gaetano Piazza.