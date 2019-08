Sbalzata dalla bici nel centro abitato: paura per una ragazzina

TREPUZZI – Paura, in mattinata, nel centro abitato di Trepuzzi. Una ragazzina, in sella alla sua bicicletta, è stata infatti sbalzata da un’autovettura, in via Papa Giovanni XXIII. Sul mezzo a due ruote una 14enne, finita con violenza sull’asfalto e in una delle arterie principali del paese.

L’adolescente è stata subito soccorsa dai passanti e dalla stessa conducente, scesa immediatamente dall’abitacolo per fornire aiuto. Raggiunta dagli operatori del 118, la giovane ferita è stata medicata e poi accompagnata presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice giallo. Il personale medico l’ha ricoverata per i successivi accertamenti, ma non sarebbe in pericolo.Sarà in ogni caso tenuta sotto osservazione, per scongiurare rischi agli organi interni.

Alla guida del veicolo, invece, una donna anziana, che non ha riportato ferite né conseguenze, fatta eccezione per lo spavento. Sul luogo dell’accaduto, per eseguire e gestire la viabilità, sono intervenuti rispettivamente i carabinieri della stazione di Trepuzzie gli agenti di polizia locale.