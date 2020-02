In velocità alla rotatoria, auto si ribalta. Paura per i quattro a bordo

LECCE – Attimi di paura, nella tarda serata di ieri, nella parte più esterna di via San Nicola, alla periferia di Lecce, superato il caseggiato principale che compone l'omonimo Borgo, dove un’autovettura s’è ribaltata all’improvviso, quasi sicuramente a causa dell’eccessiva velocità, mentre stava uscendo dalla rotatoria che si trova subito dopo il deposito della Monteco.

La vettura, a bordo della quale erano in quattro, si stava incanalando nell’uscita per Surbo, ma in curva il conducente ha perso il controllo, finendo poi per rovesciarsi. Non sono rimasti coinvolti altri veicoli e nessuno degli occupanti, per fortuna, è rimasto ferito in modo grave, (tre codici gialli e un verde).

Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti di polizia locale del capoluogo. Questi ultimi hanno proceduto ai rilievi e hanno contestato al conducente l’articolo 141 del codice della strada sulla velocità, per non aver adottato le necessarie cautele a compiere le manovre in condizioni di sicurezza, deviando il traffico in attesa di terminare le ricostruzioni e sgombrare la strada e avvisando come di consueto gli automobilisti tramite il canale Telegram.