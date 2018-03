Palo della luce vecchio e logoro precipita proprio mentre l'auto è in transito

LEVERANO – A volte è solo e soltanto una questione di istanti. Un secondo più tardi e il giovane conducente di una Peugeot 307 si sarebbe ritrovato nella migliore della ipotesi con la carrozzeria sfasciata. Senza pensare alle eventuali conseguenze qualora quel palo, precipitato a peso morto fino a occupare per intero la sede stradale, avesse sfondato il parabrezza. E invece, per fortuna, l’auto s’è bloccata un istante prima, andando a collidere con il parabrezza contro il pilone di ferro, senza particolari conseguenze.

L’incredibile incidente è avvenuto intorno alle 19 di oggi a Leverano, in via Ciro Menotti. L’autovettura era in transito quando, all’improvviso, forse sospinto anche da un colpo di vento, il palo dell’illuminazione pubblica è franato al suolo. Talmente vecchio e consumato dalla ruggine, che si è spezzato di netto alla base, oltre che nel punto centrale, nel momento in cui ha subito l’impatto sull’asfalto.

L’episodio ha generato attimi di apprensione per l’automobilista e incredulità nei passanti, molti dei quali si sono fermati sul posto per capire meglio cosa fosse accaduto. In via Menotti, poco dopo l’incidente, si sono recati gli agenti di polizia locale. Il Comune ha poi chiamato una ditta incaricata per rimuovere l’ingombrante palo. E ora, probabilmente, occorrerà una verifica approfondita di altri pali della luce, sia in via Menotti, sia in altri punti di Leverano, per capire se ve ne siano altri pericolanti ed evitare altri pericolosi episodi analoghi dagli esiti imprevedibili.

