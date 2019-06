Scontro sulla provinciale Martano-Soleto, una donna in prognosi riservata

MARTANO – Un grave incidente stradale s’è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 48 che collega Soleto a Martano, in territorio di quest’ultimo comune. A riportare le conseguenze peggiori è stata una donna di 52 anni Cutrofiano, trasportata in codice rosso dagli operatori del 118 presso l’ospedale “Ignazio Veris Delli Ponti” di Scorrano e qui ricoverata in prognosi riservata.

Ferito anche il conducente di un’altra autovettura, un uomo di 49 anni di Melendugno. Quest’ultimo è stato condotto in ambulanza verso il “Sacro Cuore di Gesù”, a Gallipoli. Sul posto si sono diretti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Maglie e i carabinieri della stazione di Martano, questi ultimi per ricostruire la dinamica.

E, stando proprio ai primi accertamenti, sembra che la donna, alla guida di una Fiat Brava, fosse in fase di svolta verso una strada sulla sinistra, quando è stata centrata dalla Suzuki Splash condotta dall’uomo, a sua volta in fase di sorpasso di un'altra autovettura. Sono stati disposti gli accertamenti tossicologici.

