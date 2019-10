Paura nel traffico in centro. Perde il controllo dell’auto e si ribalta

LECCE - Attimi concitati e di apprensione poco dopo le 19,30 in via Gentile, nel quartiere San Lazzaro di Lecce, quando una donna alla guida della sua auto ha improvvisamente perso il controllo e la vettura, dopo una sbandata, si è anche ribaltata. L’incidente si è verificato lungo la direttrice che conduce su viale Japigia e quindi a poche decine di metri dalla circonvallazione. In fase di accertamento le cause che hanno determinato la perdita del controllo del mezzo da parte della donna, causato forse da una distrazione, anche se non si esclude l’ipotesi di un malore. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale.

La zona era alquanto trafficata al momento del ribaltamento, ma non sono stati coinvolti altri mezzi. Sono stati automobilisti e passanti che hanno assistito all’incidente a dare subito l’allarme e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno aiutato la donna ad uscire dall’abitacolo rimasto schiacciato dopo l’impatto, e un’ambulanza del 118. La donna è stata trasportata in codice rosso per dinamica in ospedale, ma fortunatamente le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni, anche se al prognosi è ancora riservata.

Scontro auto-moto a Torre Lapillo

E’ invece di quattro feriti, di cui due in condizioni più critiche, il bilancio del sinistro che si è verificato poco prima di mezzogiorno sulla provinciale che collega Porto Cesareo alla marina di Torre Lapillo. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate e per i due occupanti della vettura e per il centauro e il passeggero della motocicletta si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Contusioni e traumi più gravi quelli riportati dai due giovani a bordo della moto trasportati in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Per gli occupanti della vettura coinvolta nell’incidente si è invece disposto il trasferimento presso l’ospedale di Copertino. Sul posto sono intervenute ben quattro ambulanze del 118 e i carabinieri.