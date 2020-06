Scontro alla rotatoria, ragazzo di 15 anni in codice giallo al "Vito Fazzi"

PORTO CESAREO – L’ambulanza era partita con codice rosso. Per fortuna, una volta sul posto, gli operatori del 118 hanno accertato come le condizioni del ragazzo, un 15enne, fossero meno gravi di quanto temuto inizialmente. Certo, era un po’ confuso, a causa della caduta e di una botta in testa, nonostante indossasse il casco (che, anzi, deve averlo protetto da guai peggiori), ma al pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce vi è comunque arrivato con codice giallo.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a Porto Cesareo, sul tratto della litoranea per la marina di Torre Lapillo, all’altezza della rotatoria nei pressi dei lidi Tabù e Club Azzurro. Qui, per cause in fase d’accertamento da parte dei carabinieri (sul posto i militari cesarini e del Norm di Campi Salentina), vi è stata una collisione fra la Vespa condotta dal ragazzo e la fiancata di una Lancia Dedra guidata da un uomo.

Quest’ultimo non ha riportato ferite, mentre il giovane, caduto per terra, ha subito diverse lesioni e un trauma cranico non commotivo. L’ambulanza è così ripartita in direzione di Lecce. E ora sono in corso gli accertamenti.