Provoca un incidente con donna ferita e fugge: rintracciato e denunciato

COPERTINO I carabinieri della tenenza di Copertino, al termine i indagini, hanno denunciato per lesioni personali, omissione di soccorso e ricettazione D.M., 28enne del posto. Stando a quanto accertato, il 28enne, alla guida di motocarro Ape Piaggio 600, peraltro con numero di telaio abraso, dopo un incidente stradale avvenuto su via Galatina con un’Opel Corsa condotta da una donna 40 copertinese, si è allontanato in maniera precipitosa, senza prestare assistenza.

Assistenza l'ha invece - ovviamente - fornita il 118. Gli operatori l’hanno trasportata in ospedale, al “San Giuseppe da Copertino”. Ha riportato ferite al torace, con una prognosi di venti giorni. Sulle tracce del motocarro si sono posti i carabinieri che, in breve, l’hanno rintracciato presso l’abitazione dei genitori de 28enne. La donna, dopo le cure del caso, si è poi presentata presso la tenenza, per quale ha formalizzato una denuncia per lesioni personali colpose.