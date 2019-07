Scontro fra moto e auto davanti al supermercato: centauro grave in ospedale

SQUINZANO - E’ di tre feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente che verificato questa mattina sulla provinciale che collega Oria a Manduria, all’altezza del supermercato Eurospin. Una moto è finita nelle campagne circostanti dopo aver impattato contro due auto. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Oria, che ha effettuato i rilievi e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri come riporta Brindisi report.

Ad avere la peggio nell’impatto un uomo di 35enne, originario di Squinzano, che è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Viaggiava a bordo di una moto Honda. Il traffico in quel tratto di circonvallazione è intenso proprio per la presenza del discount. I carabinieri si sono occupati della viabilità mentre gli agenti della polizia locale della ricostruzione della dinamica. Da quanto ricostruito lo scooter viaggiava in direzione Oria e per cause ancora da accertare si è poi verificato l’impatto con le due vetture.