Fuori strada e si schianta contro il tronco di un ulivo, in codice rosso

SURBO – Un uomo di 66 anni di Surbo, G.F., è stato trasportato in codice rosso per dinamica presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, in seguito a un violento impatto avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che collega alla marina di Torre Rinalda. Erano circa le 16,30. L’uomo si trovava alla guida di un’autovettura station wagon ed era all’incirca al settimo chilometro della provinciale 93, nei pressi di Masseria Barriera, quando, all’improvviso, ha sbandato verso destra.

La sventura è stata che in quel punto, ai margini della strada, si trovava un grosso tronco di ulivo di circa 1 metro e 30 di altezza, tagliato a causa della Xylella e in parte nascosto dalla vegetazione circostante. L’urto è stato piuttosto forte, tanto che tutta la parte anteriore è andata distrutta. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati a prestare soccorso e sono stati chiamati gli operatori del 118 e gli agenti di polizia locale di Surbo.

A questi ultimi, che si si sono occupati dei rilievi, la vittima del sinistro (dolorante, ma cosciente) ha dichiarato che la causa dello sbandamento è stata un’altra autovettura che, provenendo dal senso di marcia opposto, ovvero viaggiando da Torre Rinalda verso Surbo, avrebbe stretto troppo verso sua corsia, obbligandolo a spostarsi bruscamente per evitare un frontale. Il 66enne è stato poi condotto in ambulanza con codice rosso per dinamica, per sospetti traumi cranico e toracico. Le sue condizioni non dovrebbero comunque essere particolarmente gravi.