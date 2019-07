Ambulanza si scontra con vettura. Feriti lievi in Veneto due galatonesi

TREVISO – L’ambulanza con paziente a bordo si scontra con un’autovettura. E a rimanere feriti, per fortuna in modo lieve, sono due giovani salentini: D.C., di 25 anni, e M.A., di 27, entrambi di Galatone. Il fatto è avvenuto a Fontane, frazione di Villorba, in provincia di Treviso.

Come riporta TrevisoToday, lo scontro è avvenuto su viale della Repubblica, all'incrocio con via Fontane, di fronte a una sala giochi. L’ambulanza si stava dirigendo verso l’ospedale Ca' Foncello di Treviso, quando è avvenuto lo scontro con l’auto dentro la quale viaggiavano i due galatonesi. La vettura, che stava attraversando l’incrocio, è stata colpita dall'ambulanza sul lato sinistro, del conducente. Per fortuna l’impatto non è stato particolarmente violento.

A bordo del mezzo sanitario c’erano autista e infermiere, rimasti illesi, e un ferito che è stato poi affidato ad un altro mezzo del Suem 118. I due giovani di Galatone hanno riportato lesioni lievi. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti di polizia stradale di Treviso. Il traffico ha subito qualche rallentamento, prima di tonare alla normalità.