Auto si ribalta nelle campagne, un ferito in prognosi riservata

VERNOLE – E’ di un ferito grave il bilancio di un incidente avvenuto attorno alle 18 di oggi sulla strada provinciale 142, arteria dell’entroterra che collega Vernole a una delle sue frazioni, quella di Acquarica di Lecce. Per cause in fase d’accertamento, un’autovettura condotta da A.C., vernolese 29enne, è finita fuori strada, ribaltandosi nelle campagne.

Il giovane viaggiava a bordo di un'autovettura Mercedes C220, vecchio modello. Una volta soccorso e trasportato in ospedale, al “Vito Fazzi” di Lecce, in codice rosso, è stato ricoverato con prognosi riservata.

Sul posto, per coadiuvare nei soccorsi e liberare il giovane dalle lamiere, è intervenuta una squadra di vigili del fuoco dal comando provinciale. Mentre i rilievi sono affidati agli agenti di polizia locale di Vernole. Sul posto, per la viabilità, anche i carabinieri. Il 29enne, comunque, non corre rischi per la vita.