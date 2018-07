Vettura sbanda, ne colpisce un'altra e si rovescia: dentro c'era una famiglia

SOLETO – Forse un colpo di sonno, o l’abbaglio del sole. E’ stato un attimo e l’autovettura si è ribaltata, dopo averne colpita un’altra che era ferma in sosta. A seguito dlel'impatto, una donna di Sogliano Cavour, di 49 anni, è stata trasportata con codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

E’ successo nel pomeriggio nel pieno centro abitato di Soleto, sulla strada provinciale 31, la via per Sternatia. Alla guida dell’autovettura c’era il marito. Dietro sedeva la figlia della coppia, di 9 anni. All’improvviso, l’auto, un’Opel Agila, ha sbandato e ha colpito una Fiat Uno parcheggiata e una colonnina dell’Enel. Lo schianto è stato piuttosto violento e in tanti si sono riversati per strada, chiamando i soccorsi. Sul posto sono così arrivati operatori del 118, vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri della stazione locale e protezione civile.

Incolume il conducente, mentre la donna è stata estratta dall’abitacolo dell'auto, coricatasi su un fianco, dai vigili del fuoco. E’ lei ad aver riportato qualche che ha impensierito di più i sanitari. La figlia, invece, ha lamentato un dolore al ginocchio, ma non dovrebbe essere grave. L’ambulanza è così ripartita in codice rosso per l’ospedale di Lecce, mentre gli agenti di polizia locale hanno avviato i rilievi. Sul posto si è dovuta recare anche una squadra dell’Enel per le riparazioni sulla colonnina. L'uomo alla guida, come da protocollo, dovrà sottoporsi ai test su stupefacenti e alcool.

Aggiornamenti nelle prossime ore

