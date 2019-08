Scivola dal terrazzo durante i lavori domestici: in prognosi riservata

COPERTINO – Ennesimo infortunio domestico nel Salento. È accaduto nel pomeriggio, a Copertino, non distante dalla via che conduce a Nardò. Un uomo, che si trovava sul terrazzo della propria abitazione, è precipitato dopo aver perso l’equilibrio. Stava eseguendo, secondo le prime ricostruzioni, dei piccoli lavori di manutenzione.

Non è dato sapere se per un malore, o per una distrazione, il suo corpo è scivolato giù, in un volo che ha preceduto lo schianto al suolo. Soccorso immediatamente, è stato raggiunto dagli operatori del 118, per poi essere accompagnato presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso.

Affidato alle cure del personale medico e poi sottoposto agli accertamenti del caso, il ferito è stato ricoverato in prognosi riservata a causa delle gravi lesioni riportate durante la caduta. Resterà pertanto sotto costante osservazione nell'arco di almeno 48 ore.