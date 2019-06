Irruzione col taglierino nel bar: militari sulle tracce dei rapinatori

TRICASE (Lecce) – Armati di coltello, hanno fatto irruzione nel bar e si sono poi dileguati dopo avere messo a segno la rapina. Il colpo nella serata di venerdì, intorno alle 22, ai danni del bar “Sandy”, nella cittadina. In due, con il volto coperto e un taglierino i mano, hanno fatto irruzione nel locale, nel quale erano presenti diversi clienti.

Sotto la minaccia della lama, hanno costretto il barista a cedere la somma contenuta nel registratore di cassa. Hanno arraffato contanti per alcune centinaia di euro, per poi dileguarsi. Sebbene siano fuggiti a piedi, non è escluso che vi fosse anche un terzo complice nei paraggi, in attesa in un’auto pronta per la fuga.

Immediato l’intervento dei carabinieri del posto, allertati dalla vittima e dai testimoni subito dopo l’accaduto. Celere anche la visione dei filmati di videosorveglianza, per risalire agli autori: gli inquirenti potrebbero già essere sulle tracce dei responsabili.