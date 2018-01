Ladri dentro la scuola fanno incetta di materiale informatico e didattico

SCORRANO – Ancora una scuola violata in provincia di Lecce. E’ successo questa volta a Scorrano, ai danni della scuola dell’infanzia di via Emilio Scauro. Ignoti, nella notte, sono entrati all’interno dopo l’effrazione di una finestra. I malviventi forse sono andati anche a colpo sicuro, perché hanno forzato due armadietti dentro i quali erano custoditi Tablet, notebook, defibrillatore, un videoproiettore. Il danno preciso è da quantificare.

Il furto è stato scoperto in mattinata, alla ripresa delle lezioni. Sono stati chiamati i carabinieri della stazione locale, dipendenti dalla compagnia di Maglie, che hanno svolto un sopralluogo in cerca di tracce utili alle indagini. Si tratta dell’ennesimo furto all’interno di un istituto scolastico salentino.

A metà gennaio ha destato scalpore quello ai danni della scuola di via Duca degli Abruzzi, a Minervino di Lecce, dalla quale sono stati portati una trentina di computer. I casi, in realtà, ormai quasi non si contano più. Gli edifici scolastici sono fra i più soggetti a simili episodi. Soltanto a gennaio se ne sono verificati non meno di quattro, comprendendo quest’ultimo.