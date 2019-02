Lavori senza permessi. E per creare la strada usano persino lastre di Eternit

LEQUILE – I carabinieri forestali di Lecce, durante un controllo in agro di Lequile, hanno denunciato a piede libero un’intera famiglia. R.A., 55enne, R.A., 52enne e R.G., 48enne, tutti di Copertino, sono stati ritenuti responsabili di lavori eseguiti in assenza di permesso a costruire e gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Durante un servizio di vigilanza ambientale, infatti, i forestali hanno riscontrato, su di un terreno di loro proprietà, la realizzazione di un immobile di circa 30 metri quadrati, annesso a un fabbricato preesistente e di una strada di accesso al manufatto, il tutto senza che fosse stato richiesto all’Ufficio tecnico comunale di Lequile il permesso a costruire.

La strada era stata realizzata, peraltro, depositano e spianando rifiuti non pericolosi, quali conci di tufo, cemento, piastrelle, e pericolosi, ovvero, persino lastre in Eternit contenenti, quindi, amianto. I cui effetti nocivi sulla salute sono noti praticamente a tutti.

