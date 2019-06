Auto prende fuoco in movimento sulla statale 613, incolume il conducente

LECCE – Attimi di paura attorno alle 13 di oggi per un’autovettura che improvvisamente ha preso fuoco mentre era in movimento sulla strada statale 613, in direzione di Brindisi. A bordo c’era un uomo di mezza età che si è subito accostato nella prima piazzola di sosta utile, quando ha visto uscire il fumo dal cofano. In breve, poi, è divampato il fuoco.

Un problema tecnico, all’origine dell’episodio. Fortunatamente, il malcapitato è rimasto incolume. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, con una squadra, che hanno spento il rogo, e gli agenti di polizia stradale. Il fatto si è verificato pressappoco all’altezza dello svincolo per Trepuzzi.

La vettura, una Fiat Panda vecchio modello, è risultata in regola con tutta la documentazione. A causa dell’incendio e del conseguente intervento, si è creato disagio per la circolazione in un orario di punta, con lunghe code.