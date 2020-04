I droni in azione sui cieli di Lecce. E intanto fioccano altre nuove sanzioni

LECCE – Già da domani, mattina e pomeriggio, s’innalzeranno nei cieli di Lecce i droni per controllare il traffico e gli spostamenti. Questo, come parte di un dispositivo rafforzato, in vista delle festività pasquali. Uno è dell’ufficio ambiente comunale, l’altro della polizia locale, che agirà con i volontari della protezione civile. Gli occhi elettronici, dunque, seguiranno l’andamento per agevolare ispettori e agenti nell’operazione di controllo del territorio comunale. L’ovvio timore, infatti, è che possa esservi un incremento di spostamenti non autorizzati.

Intanto, prosegue incessante l’attività delle pattuglie che perlustrano centro, periferia e marine leccesi per il rispetto delle norme anti Covid-19. Oggi sono state acquisite 199 autocertificazioni. La sanzione per spostamento privo di giustificato motivo è scattata in cinque casi: per una coppia fermata che non è stata in grado di fornire una motivazione plausibile; per un uomo di Porto Cesareo, a Lecce per recarsi dal proprio legale; per un altro uomo residente a Merine (frazione di Lizzanello), fermato nella marina di San Cataldo mentre era diretto nella casa di campagna; infine, per un elettricista di Borgagne (frazione di Melendugno), che ha esibito documentazione relativa all’acquisto di materiale elettrico in un negozio di Lequile.

Circa le attività commerciali, particolare attenzione si è avuta per le lunghe code registrate fin dalla prima mattinata davanti agli ingressi di supermercati e discount, dopo l’emanazione dell’ordinanza regionale che ne impone la chiusura la domenica di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo. Intanto, sono stati consegnati anche i primi 24 computer agli alunni, per conto delle dirigenti delle scuole medie secondarie di Lecce. Mentre le associazioni della Rete delle povertà, che gestiscono l’iniziativa di beneficenza “Lecce solidale”, hanno consegnato 73 pacchi di generi di prima necessità.