Pasqua e Pasquetta al mare o in campagna? Il grande fratello vi osserva...

LECCE – Voglia di festeggiare? Pasqua e Pasquetta sono fin troppo vicine e non volete rinunciare alla scampagnata con bimbi, cani e magari, coronavirus inconsapevolmente al seguito? Attenzione. Il grande fratello vi osserva. Dall’alto dei cieli. Con un drone. Come dire: gitante avvisato…

Tutto previsto, ovviamente. Siccome sono in troppi coloro che hanno preso con leggerezza le misure anti-covid e la gita fuori porta pasquale (e puru pe lu Riu, sia bbu cretiti) può essere una tentazione troppo forte, nel prossimo fine settimana la polizia locale farà alzare in volo, sul litorale e sulle zone di campagna, il drone in dotazione alla protezione civile comunale. Che dovrà stanare chi si muoverà... con gli stanati te pasta e lu mieru.

Il mezzo aereo a pilotaggio remoto, che ha un’autonomia di circa mezzora, avvisano dal comando di viale Rossini, è in grado di sorvolare un’area fino a 6 chilometri di distanza dalla postazione dei due piloti che hanno recentemente conseguito la qualifica Enac. Insomma, meglio rispettare le regole. Non fosse altro perché di mezzo ne va la salute di tutti e non solo le vostre tasche.

Intanto, anche oggi è proseguita la consueta attività di verifica sugli spostamenti. Diversi i posti di controllo lungo i viali della circonvallazione, sulla provinciale 364 Lecce-San Cataldo, sul lungomare Vespucci (cioè, proprio nella marina) e nella vicina Torre Chianca. Gli agenti hanno acquisito, in tutto, 162 autocertificazioni. La sanzione è scattata in sei casi. Gli spostamenti non erano adeguatamente giustificati.

Multati, dunque, una coppia di conviventi fermata in via Colonnello Costadura, un uomo residente a Monteroni di Lecce, bloccato al posto di controllo di piazza Italia (sosteneva di aver svolto un’operazione bancomat senza poter esibire documentazione), tre uomini fermati, rispettivamente, a bordo di un ciclomotore in viale Calasso, in viale Leopardi e in viale Ugo Foscolo, che non hanno fornito una motivazione plausibile allo spostamento. In giornata sono state controllate anche 25 attività commerciali aperte. Sono risultate tutte in regola con l’applicazione delle misure di distanziamento sociale e la pubblicità dei prezzi.