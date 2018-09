Fiamme dentro una tappezzeria: le scintille attecchiscono sui tessuti

LECCE – La fortuna del gestore della tappezzeria "Perrone", alla periferia della città è stata anche quella che il comando dei vigili del fuoco si trova proprio nelle vicinanze. Alla prima chiamata di soccorso, dunque, l’arrivo è stato a dir poco tempestivo. E’ stato così stroncato sul nascere un incendio che rischiava di provocare danni seri a uno stabile di due piani, per un totale di circa 600 metri quadri, e che, invece, è rimasto circoscritto a un’unica stanza, adibita a laboratorio.

E’ successo nel tardo pomeriggio a Lecce, in via Quinto Mario Corrado, nei pressi di via Vecchia Carmiano. L’artigiano era al lavoro, quando, all’improvviso, sono scoccate alcune scintille che hanno attecchito sui tessuti. Da lì il rogo ha rischiato di propagarsi. I vigili del fuoco, arrivati con due squadre, hanno spento le fiamme e svolto un sopralluogo. Non ci sono, a quanto pare, rischi di cedimenti per l’edificio. E’ rimasto danneggiato il soffitto, laddove le fiamme hanno avuto la massima concentrazione, e il fumo ha annerito anche le pareti. Tutto, però, è rimasto circoscritto e si è evitato il peggio.

Gallery