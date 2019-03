Il ritorno dei ladri "acrobati": si arrampicano sul tubo del gas e rubano:

LECCE – I ladri acrobati tornano in azione. Ammesso che abbiano mai mollato la presa. E questa volta, ci hanno provato – riuscendovi – nel quartiere Stadio di Lecce. Il furto s’è consumato ieri, in un momento non precisato. Ma è stato scoperto solo a notte fonda, quando i proprietari sono rientrati in casa. Spariti, un orologio di marca e una fede in oro.

L’aspetto che più colpisce, però, è il modo in cui i ladri hanno messo a segno il furto: arrampicandosi. Si presume, anzi, è l’unica spiegazione, sfruttando l’appiglio di un tubo del gas. Non proprio agevole, ma evidentemente abbastanza per qualcuno piuttosto magro e agile per raggiungere il primo piano di una palazzina di via Avellino, strada che si affaccia su piazza Madre Teresa di Calcutta, e rompere una piccola finestra che dà sul bagno.

Entrati da qui, hanno poi perlustrato l’abitazione, rimediando quello che hanno potuto, e filandosela. Sul posto, una volta scoperta l’intrusione, è stata chiamata la polizia. una volante ha raggiunto la zona, per un sopralluogo. Impossibile stabilire quando abbiano agito effettivamente i malviventi. Si presume (si tratta solo di ipotesi) che ad entrare sia stato uno solo, accompagnato da un complice a fare da "palo".

Nulla a che vedere, ovviamente, con i professionisti del crimine che nei giorni scorsi hanno saccheggiato l’abitazione di una coppia di professionisti leccesi di diamanti e gioielli per una cifra da capogiro, nel comparto di via Merine. Sicuramente, opera di soggetti meno pretenziosi, ma non per questo meno importuni e pericolosi. I controlli non mancano e, qualche volta, vanno pure a segno. Basti pensare a quanto accaduto proprio ai primi del mese, con il fermo di due soggetti che si erano intrufolati in un’abitazione di via Marcianò. Tuttavia, il fenomeno non si può certo imputare a poche e ben definite bande, ma probabilmente è più esteso di quanto si sia disposti a credere.