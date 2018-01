Assalto al discount armati di pistola, caccia alla banda della Peugeot

LECCE – Nel supermercato sono entrati in due, ma fuori, ad attenderli, c’era un complice in auto. Una rapina – l’ennesima di questo periodo – è stata consumata in serata alla periferia di Lecce. I malviventi, armati di pistola e incappucciati, hanno fatto irruzione poco prima della chiusura delle attività all’interno del discount Md di via Ada Cudazzo, all’incrocio con la provinciale per San Cesario di Lecce.

Erano circa le 20 quando i rapinatori (uno piuttosto alto, l'alto di statura media) sono entrati nel market che sorge a breve distanza dall’ospedale “Vito Fazzi”, esattamente al confine con il rione Aria Sana di San Cesario. Sotto la minaccia delle armi si sono fatti consegnare da una dipendente il denaro contenuto in una delle casse, l'unica aperta in quel momento; non contenti, hanno poi intimato di spalancare anche quelle chiuse. In tutto, il bottino dovrebbe ammontare a circa 800 euro.

Difficile comprendere dove, esattamente, possano essersi diretti dopo la fuga, perché da quel punto, proseguendo sulla provinciale, avevano molte possibilità a loro disposizione. In primis, quella di svoltare per la tangenziale. Di certo, in breve hanno fatto perdere le tracce.

Sul posto, dopo le telefonate ai numeri d’emergenza, si sono diretti per i rilievi i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Lecce. Nel frattempo sono state diramate ricerche su tutto il territorio, impegnando anche le volanti di polizia. Una vera e propria caccia all’uomo protrattasi fino a tarda ora, che però non ha dato esiti.

L’aspetto interessante risiede nel modello di auto. Sembra, stando alle testimonianze raccolte dai militari, che possa trattarsi di una Peugeot 307 di colore grigio argento. Il che rimanda immediatamente alla rapina consumata appena due giorni addietro, nel pomeriggio del 15 gennaio, al mobilificio “Mondo Convenienza” del parco commerciale di Cavallino, sebbene in quel caso a entrare nel negozio sia stato un solo soggetto, atteso all’esterno dal complice.

La stessa banda con un “rinforzo”? Solo un’ipotesi, per ora, ma assolutamente da non scartare. La visione delle videocamere potrebbe fornire indicazioni più utili e dettagliate al riguardo.

Gallery