Rapinatori scatenati: irruzione in una tabaccheria e in una sala scommesse

LECCE – Mancava poco alla chiusura serale, quando i malviventi hanno fatto irruzione. Sono arrivati nei pressi della tabaccheria “De’ Monti”, nell’omonimo largo all’inizio di via Giovanni Gentile, a bordo di uno scooter. Avevano caschi scuri per coprire il volto ed erano armati di una pistola. Ovviamente impossibile stabilire su due piedi se vera o giocattolo.

Di certo, in pochi istanti erano già fuori con i soldi dell’incasso del momento e sono subito fuggiti, facendo perdere le tracce. Il bottino è da quantificare, ma dovrebbe essere di poche centinaia di euro.

Non è la prima volta che la tabaccheria che sorge nei pressi dal mercato di zona Settelacquare viene presa di mira da alcuni rapinatori. L’ultima volta fu al termine dell’estate del 2014. E anche in quel caso erano arrivati con i volti coperti da caschi e fuggiti, si presume, con un mezzo a due ruote.

Il rapido assalto si è consumato intorno alle 20,30. E sul posto, poco dopo, sono arrivati gli agenti di polizia a bordo di una volante. Le ricerche sono state estese in tutta la zona. Ma per il momento dei rapinatori, nessuna traccia. La tabaccheria è dotata di un sistema di videosorveglianza e sarà interessante capire, dalle immagini, se i soggetti possano in qualche modo corrispondere agli stessi che hanno già preso di mira, di recente, altre attività a Lecce, e in particolare nel quartiere Stadio.

Castromediano, seconda rapina

E la serata non è finita lì. Qualche minuto dopo le 22, infatti, è avvenuta una seconda rapina, questa volta ai danni dell'agenzia di scommesse "Eurobet" di via Leuca, nel rione Castromediano di Cavallino. Un uomo con il volto coperto (indossava anche un cappuccio) e armato di pistola ha fatto irruzione e, sotto la minaccia dell'arma, si è impossessato di circa 500 euro contenuti nella casa, poi è fuggito a piedi nelle vie vicine.

Sul posto, in questo caso, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Lecce. All'interno, al momento dell'irruzione, c'erano ancora alcuni clienti. I militari hanno raccolto le testimonianze e visionato le videocamere di sorveglianza interne.

La sala scommesse si trova accanto al bar "Mi Vida" e di fronta a una fiiliale di BancApulia. In quel punto, poco dopo il confine territoriale di Lecce, vi sono diverse videocamere e probabilmente i carabinieri ne visioneranno diverse, nella speranza che il rapinatore, nella fuga, si sia sfilato il cappuccio, rendendo visibile il volto.