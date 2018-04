Vanno per un'auto bruciata e trovano ossa in una cisterna: è mistero

LECCE – Vanno sul posto per un'auto bruciata e ne notano un'altra, aperta, ma soprattuto una cisterna vicina. E dentro, un macabro ritrovamento: ossa. Galleggiavano, a diveresi metri di profondità, ma non si sa ancora se siano umane o meno.

Lo strano e davvero casuale ritrovamento è avvenuto questa sera nelle campagne attorno al capoluogo. La cisterna si trova in una zona di campagna compresa fra Masseria Ghermi, struttura al momento usata come centro d’accoglienza straordinario per migranti, e l’antica chiesetta di Santa Maria d’Aurio, dunque al confine territoriale fra Lecce e Surbo, non lontano dallo snodo per Trepuzzi.

Sul posto si sono recati inizialmente i carabinieri della stazione di Santa Rosa e della compagnia del capoluogo e i vigili del fuoco del comando provinciale, per un recupero che non sembra dei più semplici. Al momento è prematura qualsiasi ipotesi sulla vicenda delle ossa. Bisogna comprendere, infatti, lo stato in cui sono state ritrovate, per iniziare a formulare qualche idea. Soprattutto, bisognerà capire se siano umane o meno. Ma fra il buio e le complicazioni, per ora agire è stato impossbile. Si ritornerà sul posto in mattinata per fare il punto della situazione.

Le auto, intanto. Sono quelle che hanno attirato l'attenzione e condotto i carabinieri in zona. Con tanto di richiesta d'intervento, per approfondimenti, del Nucleo investigativo e della scientifica. Una era stata bruciata, l'altra era ferma, ma con gli sportelli aperti. Secondo indiscrezioni, potrebbe trattarsi di veicoli usati per recenti furti e rapine in zona. Ma per il momento, sull'intera vicenda, è stato difficile avere ulteriori dettagli.