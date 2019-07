"Si è denudato davanti a me": Studium 2000, ragazza chiama i carabinieri

LECCE – “Pronto, carabinieri? Io sto studiando e qui c’è uno che…”. Spazio alla fantasia, ma quello che la ragazza ha spiegato al militare che ha raccolto la chiamata al 112 si può facilmente dedurre, considerando il giovane avrebbe all’improvviso scalato pantaloni e mutande. La vicenda è rimasta in sospeso, perché per il momento non c’è ancora una formale denuncia, ma ha di certo suscitato scalpore e trambusto, quest’oggi, nel plesso universitario Studium 2000 di Lecce, in via San Nicola, nei pressi del cimitero. Perché – ma si tratta ancora di versioni di parte, e come tali raccolte dai carabinieri – vi sarebbe anche una seconda ragazza molestata, sempre nello stesso modo, e sempre dallo stesso giovane.

Stando a quanto raccolto al momento, infatti, oggi, all’improvviso, uno studente straniero si sarebbe avvicinato a una ragazza – anche lei di origine straniera e residente a Lecce – in quel momento assorta sui testi in biblioteca, con un approccio decisamente volgare, a dir poco molesto e di sicuro indesiderato. Lo scompiglio che n’è scaturito ha fatto avvicinare più persone. E fra queste una seconda ragazza che avrebbe subito di recente lo stesso tipo di avance.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il giovane – che inizialmente si sarebbe pure scusato per il comportamento – non era più presente. I militari hanno sentito le versioni e avrebbero appuntato anche un nome e pochi altri dettagli sul presunto molestatore. Ma a questo punto, tutto è nelle mani di chi, di queste molestie, sarebbe rimasta vittima. Sarà una loro eventuale denuncia di parte in caserma ad avviare un’indagine.