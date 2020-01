Violenta lite nel market, dipendente aggredito con una testata: naso fratturato

LECCE – Botte da orbi nel Nat Trading di viale Marche, uno dei più grossi market etnici di Lecce. All’origine, una violenta lite fra uno dei gestori, un cittadino di origine pakistana, e un marocchino. In soccorso del titolare è poi arrivato un dipendente che ha avuto la peggio:è stato colpito, infatti, da una violenta testata.

Ancora da comprendere, appieno, da cosa sia scaturito l’alterco, avvenuto attorno alle 17,30, ma, secondo una prima ricostruzione, sembra che il marocchino, a quanto pare anche alticcio, non intendesse pagare il dovuto per alcune bottiglie di liquore, arrivando pure a sfasciarle.

A quel punto, la situazione è degenerata. Il gestore e il cliente sono arrivati al confronto aperto, durante il quale in aiuto del commerciante è arrivato uno dei dipendenti che, perl, ha subito un colpo violento in volto, una testata, al punto da essere successivamente trasportato in ospedale, al “Vito Fazzi” di Lecce, in codice rosso, con una sospetta frattura nasale.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono poi arrivati i carabinieri sella sezione radiomobile e, su richiesta di ausilio, anche gli agenti delle volanti di polizia. Nei pressi della scena dell'aggressione, anche la polizia locale. Pure il marocchino s’è fatto refertare, dopodiché è stato condotto in caserma, in via Lupiae, per una ricostruzione più precisa dei fatti. Che, se confermati come da prime voci, potrebbero condurre anche a un’incriminazione per tentata rapina, oltre che per lesioni personali.