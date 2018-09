Assalto in farmacia e poi la fuga con i soldi a bordo di una vecchia Fiat Uno

MAGLIANO – Rapinatori ancora una volta in azione nel nord Salento, ma senza moto. Sparita (almeno per ora) la Suzuki bianca e blu ricercata per essere stata usata in almeno quattro colpi, questa sera un malvivente ha fatto irruzione nella farmacia “Barbagallo” di Magliano, frazione di Carmiano. E fuori, ad attenderlo, c’era una Fiat Uno scura (quasi certamente rubata). E’ presumibile che fosse condotta da un complice, pronto a dare gas e fuggire.

Erano le 19,45 quando un soggetto, armato di una pistola e con il volto coperto da passamontagna, ha fatto irruzione nel locale di via IV Novembre. E non è andato certo per il sottile. Senza tanti complimenti, ha fatto il giro attorno allo scaffale, ha infilato le mani nel cassetto del registratore, ha preso i soldi che c’erano ed è subito scappato.

L’auto è stata vista allontanarsi rapidamente fuori paese, in direzione della provinciale 12 per Arnesano (ma potrebbe aver preso in seguito qualche via interpoderale). Sul posto sono andati i carabinieri del Norm di Campi Salentina e della stazione di Carmiano. In zona si è fermata anche una vettura della Ggs La Velialpol. Il bottino è da quantificare. Le ricerche sono state diramate in tutta l’area, fino alle soglie del capoluogo, ma i malviventi hanno fatto perdere le tracce. Saranno ascoltati i testimoni.