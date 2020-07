Infuria il maltempo, salvati a decine in mare. Fra loro anche cinque bambini

LECCE – Decine sono statel le persone salvate dalla guardia costiera, che oggi ha dovuto fare gli straordinari per soccorrere quanti, avventuratisi in mare, si sono trovati all’improvviso in forte difficoltà a causa di un repentino cambiamento delle condizioni meteo. Vento e pioggia si sono abbattuti sul Salento nel primo pomeriggio con tale violenza da mettere in seria difficoltà tutti quei diportisti che, forse per non aver consultato in modo adeguato i bollettini, o non aver valutato correttamente la situazione, hanno scelto di prendere il largo con le proprie barche.

Per la verità, la giornata è nata già storta fin dalla tarda mattinata, quando, nonostante il clima fosse ancora discreto, un canoista si è comunque trovato in difficoltà, a causa delle correnti marine nelle acque antistanti Torre Uluzzo, sulla costa neretina. Il malcapitato non stava riuscendo a rientrare a riva e così in soccorso è arrivata la motovedetta Cp848. I militari, dopo averlo salvato, lo hanno trasportato nel porto di Gallipoli, affidandolo alle cure del personale del 118.

La situazione è però diventata realmente scottante qualche ora dopo, quando un rovesciamento improvviso delle condizioni meteomarine, ha trasformato in un incubo a occhi aperti quelle che, fino a quel momento, erano state serene gite in mare. E numerose sono state le richieste di soccorso ricevute dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli sul numero di emergenza 1530. Davvero tanti i diportisti colti di sorpresa dal maltempo che si sono ritrovati in difficoltà. Il pronto intervento delle motovedette Cp 327 e Cp767, però, per fortuna ha scongiurato conseguenze peggiori.

Le imbarcazioni della guardia costiera, nonostante le condizioni avverse, sono riuscite a intercettare una prima barca a vela e a imbarcare le diedi persone a bordo, tra cui cinque bambini. Non solo. Oltre a effettuare le ricerche in mare di un bagnante, del quale non si avevano più notizie, le motovedette sono riuscite a prestare assistenza a un’ulteriore barca a vela con a bordo due persone, conducendole in sicurezza in porto. Quanto al disperso, è stato trovato da una pattuglia intervenuta via terra in prossimità del porticciolo San Giorgio di Gallipoli, mentre tutte le persone recuperate dalla motovedetta Cp327 sono state sbarcate nel porto di Gallipoli. Per fortuna, questa volta