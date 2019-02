Malvivente tenta la rapina nel Penny Market: casse chiuse e addio colpo

TREPUZZI – Non c’è tregua a Trepuzzi. Più attività commerciali che ricadono sul suo territorio, negli ultimi giorni, sono state prese di mira da rapinatori. E proprio questa sera, l’ultima rapina. Non consumata, però, questa volta, per un semplice motivo: il malvivente che, da solo, ha fatto irruzione all’interno del Penny Market di via Papa Giovanni XIII, ha desistito nel momento in cui le cassiere si sono allontanante, lasciando i registratori chiusi.

E l’uomo, che aveva volto coperto e impugnava una pistola (forse un giocattolo, ma è solo un’ipotesi) non ha voluto rischiare attardandosi. A quel punto, esattamente com’è entrato, è uscito, dileguandosi a piedi. Non è chiaro se avesse un complice ad attenderlo nelle vicinanze. Sul posto, per le indagini, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Campi Salentina e della stazione locale. Ai quali il lavoro investigativo già non manca di certo.

Già, perché risale appena alla notte precedente l’assalto presso una rosticceria e rivendita di kebab, in corso Umberto I. Un assalto che ha fruttato ai malviventi circa mille euro. E che ha avuto come postilla finale anche degli spari. O presunti tali. I testimoni sostengono di averne uditi. I carabinieri non ne hanno trovato traccia. Forse è stata usata una pistola a salve.

E non è tutto. Appena una decina di giorni addietro, altri malviventi hanno assalito l’Eurospin di Trepuzzi, sempre su via Papa Giovanni XIII. Fuggendo, in quel caso, a bordo di un’Alfa Giulietta scura con l’incasso.