Maxi furto di camion di notte, la pista porta verso il nord della Puglia

GALATONE – Professionisti del crimine. Provenienti dal nord della Puglia. E in grado di fuggire inosservati nel cuore della notte a bordo di tre camion. Uno dei quali, un bestione della strada del calibro di un truck prodotto dalla Man, con agganciata tanto di gru.

Che i malviventi siano dell'area settentrionale della regione (o che comunque abbiano agganci con la criminalità locale), lo si deduce da quello che non è certo un dettaglio. Le ricerche, avviate fin dall’alba di oggi, hanno condotto verso Cerignola. In un capannone nei dintorni della popolosa città della provincia di Foggia, è stato trovato proprio il Man. Al momento, su questo fronte, vi sono ulteriori approfondimenti investigativi, a partire dal proprietario dell'immobile, in odor di ricettazione.

Il furto commesso nella Paltek

Il maxi furto (il valore supera le centinaia di migliaia di euro) è stato messo a segno durante le ore piccole nella zona industriale fra Nardò e Galatone, all’interno di un deposito della Paltek, azienda specializzata distribuzione di gru idrauliche, cestelli e piattaforme aeree. Le quali, fra l’altro, vengono montate anche sui mezzi pesanti. I tre veicoli in questione (due dei quali, camion Iveco) erano nuovi. Che i ladri abbiano agito su commissione? E’ una delle ipotesi. Di certo, sono stati abili a disattivare il sistema d’antifurto, forzare gli ingressi, avviare i motori dei tre mezzi pesanti e svignarsela con la complicità del buio.

La segnalazione all'alba

Il caso è stato segnalato al commissariato di polizia di Nardò attorno alle 6 del mattino. E fin da subito, si è provveduto a diramare ricerche ovunque, avvisando anche le frontiere (a volte il bottino di simili furti prende il largo su navi). Non c'era un attimo da perdere, considerando che simili veicoli vengono impiegati anche per bloccare le strade nel caso di assalti ai portavalori. Con il supporto di un altro commissariato, quello di Cerignola, nel corso delle ore si è riusciti a risalire al luogo dov'era stato nascosto il Man. Il più costoso dei mezzi derubati. Mentre i due Iveco, per ora sembrano svaniti nel nulla.