Meticcio intrappolato nella cisterna, tratto in salvo dai vigili del fuoco

CAVALLINO - Si è rivelato provvidenziale l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie che sono intervenuti nel primo pomeriggio in un’abitazione dove hanno recuperato un meticcio rimasto intrappolato accidentalmente all’interno di una cisterna. Sono stati i proprietari del cane a richiedere, poco dopo le 14, l’intervento dei caschi rossi con una chiamata presso la centrale operativa del comando provinciale di Lecce con la quale segnalavano la caduta dell’animale all’interno della cisterna del cortile di casa.

Una volta giunta sul posto la squadra dei vigili del fuoco ha potuto riscontrare la presenza del meticcio, di piccola taglia, in evidente difficoltà dopo essere rimasto intrappolato. Per garantire l’adeguato intervento di recupero, e mettere in salvo il cane, i pompieri hanno utilizzato anche un martello pneumatico per allargare l’apertura della cisterna e consentire all’operatore incaricato di calarsi, con l’ausilio di una scala e con l’attrezzatura adeguata, nella cavità.

Dopo il recupero l’animale, rinvenuto in buone condizioni, è stato riconsegnato nelle mani dei suoi proprietari che lo hanno potuto riabbracciare con gioia e tirando un sospiro di sollievo per la sfortunata avventura finita però nel migliore dei modi.