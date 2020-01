Morì dopo lo scontro con un camion: due condanne

LECCE - Si è chiuso con due condanne il processo sulla morte di Giovanna Buccoliero, 59 anni, di Lecce, avvenuta la mattina del 2 novembre 2017, intorno alle 8, in seguito a un incidente stradale sulla tangenziale ovest, all’altezza dello svincolo per la statale 101 in direzione di Gallipoli.

A infliggerle è stato, due giorni fa, il giudice Carlo Cazzella, al termine del giudizio abbreviato: un anno e due mesi alla conducente dell’auto, M.R.C., 49 anni, di Lecce, sulla quale viaggiava la vittima, e un anno e mezzo a P.V., 37enne originario di Brindisi, residente a Vernole, al volante del tir con cui avvenne lo scontro. Ai due imputati (assistiti dagli avvocati Alessandro Stomeo, Antonia Pezzuto e Andrea Santo) è stato riconosciuto il beneficio della pena sospesa.

Secondo le indagini, la donna alla guida della vettura, una Fiat Punto, avrebbe arrestato la corsa inserendo la retromarcia nel tentativo di prendere l’uscita per Gallipoli appena superata; proprio in quel momento sarebbe sopraggiunto, a velocità sostenuta, il tir e l’impatto fu disastroso. L’uomo rimase illeso mentre per l’altra conducente fu necessario il trasferimento in ospedale. Ad avere la peggio, invece, fu la 59enne, per la quale i sanitari del 118, giunti sul posto, poterono solo accertare il decesso.