Incendio a Magliano, danni ad una gru. Fiamme a ridosso di case e b&b

CARMIANO - L’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco ha consentito di arginare la furia distruttiva di un incendio che nel pomeriggio ha interessato una vasta area rurale di via XXIV Maggio a Magliano, la frazione di Carmiano. Sono stati i residenti e in particolare anche i titolari di un noto b&b della zona ad allertare, poco dopo le 16, la centrale operativa del comando provinciale di Lecce per segnalare il pericolo delle fiamme che, partite da alcuni cumuli di sterpaglie e alimentate dal vento, stavano lambendo pericolosamente anche le abitazioni.

L’incendio ha interessato un vasta zona di terreno, ed ha trovato strada facile dalla presenza di erba secca e sterpaglie, nella zona di via XXIV Maggio ricadente tra via Augusto Murri e la strada comunale Strittula. Nel volgere di breve tempo le fiamme hanno interessato anche un’area agricola recintata ed utilizzata per il ricovero di alcuni mezzi per l’edilizia tra cui una gru smontata e parcheggiata sul terreno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il rogo ha causato alcuni danni proprio alle ruote del mezzo edile e alla vegetazione. Le fiamme levatesi molto alte hanno intaccato anche alcune palme di una abitazione vicina e lambito la struttura ricettiva prospiciente. L’intervento dei caschi rossi ha fortunatamente riportato la situazione alla normalità limitando gli ulteriori danni.