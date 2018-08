Ombrelloni e lettini, occupa abusivamente 500 metri quadri di litorale

LECCE – Cinquanta lettini e altrettanti ombrelloni. Tutti posizionati in maniera preventiva, occupando un intero tratto di spiaggia libera, per circa 500 metri quadri. Quando sul posto sono piombati i militari della guardia costiera, nello specifico dell’Ufficio locale marittimo di San Cataldo, è scattato il sequestro.

E’ successo a Spiaggiabella, marina di Lecce. Stessa situazione già vista innumerevoli volte in altre località salentine. Casi simili si sono registrati a bizzeffe, per esempio, nella zona di Pescoluse, verso Salve. Così facendo, era stato creato un vero e proprio lido. Ma il titolare, autorizzato soltanto al noleggio di attrezzature balneari, avrebbe dovuto provvedere di volta in volta, e solo su richiesta esplicita della clientela, a collocare le attrezzature.

I militari, informata l’autorità giudiziaria, hanno proceduto al sequestro di tutte le attrezzature, rimuovendole dall’arenile e restituendo la spiaggia “occupata” al pubblico. Il titolare dell’ attività è stato denunciato.

Sale così a venti il numero dei sequestri svolti dalla guardia costiera di Gallipoli. Interventi che hanno permesso di liberare oltre 4mila e 200 metri quadrati di arenile occupati abusivamente. Il tutto, nell'ambito dell’operazione, "Mare sicuro", voluta dal Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto per garantire il regolare svolgimento della stagione balneare e una corretta fruizione delle spiagge e del mare.