Brucia rifiuti nel suo terreno, anche parti plastiche ed elettrodomestici

PARABITA – Continuano le segnalazioni nel Salento per incendi accesi nelle zone di campagna, allo scopo principale di bruciare rifiuti, e si fanno sempre più intensi i controlli che, nelle ultime ore, hanno portato all’ennesima denuncia. È successo in località Rischiazzi, nei pressi di Parabita, dov’è stato denunciato a piede libero un uomo sorpreso dai carabinieri forestali di Gallipoli.

Ad avvisare i militari sono stati alcuni cittadini. Alla segnalazione è seguito un sopralluogo. E i forestali, una volta arrivati, hanno trovato le fiamme ancora vive. Nei guai è così finito il gestore del terreno, al quale è stato imputato di aver realizzato un’attività di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi e non, poi distrutti con le fiamme (che provocano a loro volta esalazioni nocive).

In questo caso, all’interno del terreno, era stato costituito un cumulo di materiale vegetale misto a plastiche, un televisore e parti di autoveicoli (costituiti da elementi ferrosi). Tutto poi bruciato, per sbarazzarsene, invece di seguire l'iter corretto per lo smaltimento.