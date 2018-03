Perde il controllo dell'auto e provoca la fuga di gas, paura nella notte

LECCE – Ha rischiato di avere gravi conseguenze un incidente avvenuto nella notte in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Salve. Il conducente di un’autovettura, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito contro un’abitazione senza subire gravi conseguenze, tanto da riprendere poco dopo la marcia. Nell’impatto, però, l’auto ha divelto una tubatura del gas, creando una pericolosa perdita.

Sul posto, pochi minuti dopo, sono giunti i vigili del fuoco che hanno, con i tecnici dell’azienda fornitrice di gas, messo in sicurezza la zona e ripristinato la fornitura, riparando la tubatura spezzata. La vicenda si è conclusa per fortuna senza ulteriori danni. Sul posto anche i carabinieri, al lavoro per risalire all’identità del conducente dell’auto e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ennesimo incendio nella notte

Sempre nella notte, poco dopo le 3, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare le fiamme sprigionate da un camion custodito all’interno di un’azienda che produce materassi, la Nobel di Galatone, in via Achille Palma. Al momento non si conosce la natura dell’incendio, su cui indagano le forze dell’ordine.