Perquisizione in casa, trovata la refurtiva della ditta: nei guai un 40enne

GIURDIGNANO – I carabinieri della stazione di Minervino di Lecce, a seguito di indagini svolte dopo una denuncia, hanno deferito per furto aggravato C.R., 40ene di Giurdignano. Nei suoi confronti sono stati sufficienti elementi di colpevolezza.

Fra l’altro, dopo una perquisizione personale e locale emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce, i militari hanno ritrovato parte della refurtiva rubata dalla ditta del denunciante, consistente in pannelli di alluminio, una smerigliatrice e cavi elettrici.

L’uomo è stato trovato peraltro in possesso di 0,5 grammi di eroina e 1,6 di cocaina, per i quali è stato segnalato per uso personale alla Prefettura. La merce, del valore di circa 400 euro, è stata restituita al titolare.

I carabinieri della stazione di Lecce--Santa Rosa, invece, durante un loro servizio, hanno denunciato A.R., 37enne di Surbo. Controllato per strada, aveva 27 grammi di hashish. Le perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare altri 1,5 grammi della stessa sostanza.