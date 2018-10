Perseguita la ex e prende a calci l'auto dei carabinieri, resta in cella

LECCE – Resta in carcere Stefano Vadacca, il 26enne di Monteroni arrestato venerdì scorso per stalking e resistenza a pubblico ufficiale. Il gip Giovanni Gallo ha convalidato, al termine dell’udienza, l’arresto de 26enne, assistito dall’avvocato Massimo Bellini, confermando la misura cautelare in atto.

Nel corso dell’interrogatorio Vadacca ha negato le accuse contestate, spiegando che la situazione è degenerata lo scorso 6 ottobre, quando lui ha mandato via da casa la madre della sua convivente, provocando la dura reazione di quest’ultima, che l’ha poi raggiunta lasciandolo solo. Nei giorni seguenti il 26enne avrebbe inviato alcuni messaggi minatori alla donna, corredati da alcune foto con dei vestiti bruciati.

La situazione è precipitata ulteriormente il 12 ottobre, quando si è presentato presso l’abitazione della ex per incontrare i figli. Lui avrebbe voluto entrare in casa della donna, ovviamente senza il consenso di quest’ultima, e così è stato necessario chiamare i carabinieri per allontanarlo. Quando sul posto sono arrivati i miliari, è scoppiato il putiferio, anche perché ha scoperto di essere stato denunciato. I militari hanno tentato invano di riportarlo alla ragione, ma lui ha continuato a minacciare la donna e i carabinieri. L’arresto a quel punto è stato inevitabile.