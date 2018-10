Ore di apprensione a Salve e poi ritrovato l'86enne scomparso

SALVE – Serata fatta di apprensione per un uomo di Salve, scomparso nel nulla e poi ritrovato in tarda serata. I vigili del fuoco, assieme alla protezione civile e alle associazioni di volontariato, hanno infatti setacciato l’area periferica del comune del Capo di Leuca, per cercare di rintracciare Salvatore Pasca, 86enne del luogo.

Dell’anziano non si avevano più notizie dal pomeriggio quando, peraltro, ha cominciato a imperversare sul Salento un’ondata di maltempo. Quando i famigliari hanno allertato i soccorsi, è stato subito attivato il coordinamento provinciale della protezione civile e l’unità di emergenza del 115. Anche le forze dell’ordine, come previsto dal protocollo, sono state mobilitate in tutta l’area ma, calato il buio, dell’86enne non vi sono ancora tracce.

Le ricerche sono andate avanti per ore: la tensione ha cominciato a salire per via della pioggia e dell’allerta meteo prevista nel Salento. Ma in serata la buona notizia: l'uomo è stato rintracciato e poi affidato alle cure del personale del 118 per accertare le sue buone condizioni di salute. In questo stesso mese, una vicenda simile ha visto protagonista un anziano, coetaneo di Pasca, scomparso per ore a Ugento. In quell'occasione, l'allarme è rientrato il giorno dopo, quando l'86enne è stato rintracciato e l'emergenza è terminata con un lieto fine.