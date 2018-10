Pioggia e allagamenti: danni, disagi e persone intrappolare nel Sud Salento

LECCE – Il maltempo era ampiamente previsto e le perturbazioni stanno interessando tutta l’Italia, ma quanto avvenuto oggi, forse, ha sorpreso un po’ tutti anche in varie zone del Salento, stato sferzato da un’ondata di maltempo incessante che ha colpito in particolare l’area centromeridionale. I casi più particolari fra Tricase e la frazione di Depressa, Andrano, Alessano, Corsano, Diso (dov’è caduto un palo della Telecom), Ortelle, dove si sono verificati allagamenti in abitazioni e scantinati.

Tante le richieste d’intervento ai vigili del fuoco, a partire dalle 19, quando la pioggia ha iniziato a bombardare il Capo di Leuca e i dintorni. Sono stati effettuati anche soccorsi ad automobilisti in auto e a disabili. Non che altrove sia mancata la pioggia. Anche a Lecce, nel pomeriggio, non sono mancati i disagi. Nella zona industriale, nei pressi della Metro, una ragazza è stata estratta da un’auto in panne, bloccata sotto l’acqua scrosciante, che si stava pericolosamente alzando di livello.

Molti i disagi ad Andrano dove la protezione civile, con un messaggio d’allerta, ha sconsigliato vivamente di utilizzare l’autovettura, tranne che nei casi strettamente necessari. Il centro storico è stato chiuso e gli allagamenti sono stati provocati anche dall’intasamento della rete fognante.

Se per oggi il bollettino meteo era da allerta arancione per diverse aree, per il giorno in arrivo, martedì 23 ottobre, a partire da mezzanotte e per le successive 15 ore, i fenomeni dovrebbero diminuire d’intensità, ma non scomparire. Sono previste, infatti, come recita il bollettino ufficiale, “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale con quantitativi cumulati da deboli a moderati su settori interni meridionali della Puglia; i fenomeni - prosegue - saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche divento . Venti forti con raffiche di burrasca dai quadranti settentrionali”.