Controlli tra gli ambulanti: il mercato settimanale non era però autorizzato

COPERTINO - Nonostante siaancora in piedi l’ordinanza sindacale di revoca del mercato settimanale adottata in pieno lockdown a Copertino, la polizia Locale è intervenuta perché i commercianti avevano spontaneamente montato gli stand e, di fatto, svolgendo il mercato settimanale non autorizzato ed in assenza delle prescrizioni anti-Covid.

Gli agenti hanno invitato gli ambulanti a smontare le bancarelle, rendendo noto a cittadini e commercianti che l’amministrazione stava procedendo ad adottare un nuova planimetria del mercato settimanale che distanziasse.

Le nuove domande, che dovranno essere inviate entro le 18 di giovedì prossimo, saranno istruite al fine di rilasciare le autorizzazioni ai commercianti entro lunedì, per far svolgere il mercato settimanale da martedì prossimo.