Poliziotto salva un cane dall'investimento. Poi, la multa per il proprietario

NARDO’ - “Gastone”, uno spinone di piccola taglia, era scappato, spaventato per i fuochi d’artificio. A ritrovarlo, la polizia. Tutto è accaduto la sera del 17 gennaio scorso, durante i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate. Il povero animale, si era allontanato, percorrendo la strada che da Sannicola porta ad Alezio.

Un poliziotto della Sezione volanti, libero dal servizio, lo ha incrociato intorno alle ore 22 circa, mentre spaurito e bagnato correva lungo la strada e stava per essere travolto da un Suv. Il conducente, nel buio, non l’aveva visto. Il polizotto ha lampeggiatoe suonato,tanto che l’automobilista è risucito a evitare l’impatto.

Poi ha recuperato il cane e grazie alle guardie zoofile di Nardò, attraverso il microchip, ha rintracciato il proprietario. Per il quale, va detto, è scattata la sanzione di 52 euro per omessa custodia del cane. Suo malgrado, ha arrecato pericolo per la circolazione.