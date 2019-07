Barca a vela con migranti si schianta sugli scogli, si temono dispersi

PORTO MIGGIANO – Sono ore di frenetiche ricerche quelle che si stanno svolgendo fin dalle prime luci del giorno a Porto Miggiano, frazione di Santa Cesarea Terme. Si temono dispersi in mare, infatti, dopo uno sbarco di migranti piuttosto turbolento, al seguito del quale una barca a vela è andata a impattare contro gli scogli, incagliandosi.

Che vi possano essere dispersi, per ora, è solo un’ipotesi, giacché all’appello mancano diverse fra le persone (dieci su diciotto totali) che hanno affrontato la traversata, partendo probabilmente dalla costa turca. Alcuni sono sicuramente fuggiti a piedi, una volta toccata terra (tanto da essere rintracciati nelle ore seguenti), ma ovviamente non si può lasciare nulla d’intentato. Tanto più che, in un primo momento, si era sparsa persino la voce di un cadavere nella barca. Voce subito smentita.

Le segnalazioni per una barca incagliata

Tutto ha avuto inizio attorno all’una e mezzo di notte, quando sono giunte segnalazioni al 112 per una barca schiantatasi sulla scogliera e che non stava riuscendo a riprendere il largo. E l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Maglie è stato immediato.

In quel momento, infatti, stavano svolgendo uno dei consueti controlli estivi nei pressi della discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme (peraltro, effettuando un arresto, di cui riferiremo a parte, Ndr), per cui in pochi minuti i militari sono arrivati sul posto, riuscendo a bloccare due persone ancora nei pressi del natante di 11 metri appena arenatosi: si tratta di un curdo iracheno e di un turco, Kirca Mustafa, 43enne.

Ed è soprattutto su quest’ultimo che si sono concentrate le indagini. Si ritiene, infatti, che si tratti dello scafista. Dopo accertamenti, l'uomo è stato arrestato. E' stato bloccato mentre, appena sbarcato da un tender, con il quale aveva abbandonato il veliero, stava tentando la fuga. Addosso aveva 900 euro, probabilmente parte del compenso per il viaggio (il grosso della somma sarà in mano agli organizzatori). E' stato il migrante curdo iracheno, in particolare, a indicarlo ai carabinieri come il traghettatore.

Le ricerche in mare

I trasportati, dunque, dovrebbero essere tutti di etnia curda. Sono iniziate da quel momento ricerche che non si sono mai interrotte, interessando sia la capitaneria di porto, che ha inviato motovedette dell'ufficio circondariale marittimo di Otranto e personale a terra, sia i vigili del fuoco.

Questi ultimi hanno attivato il nucleo sommozzatori e da Bari si è anche sollevato un elicottero, che ha raggiunto Porto Miggiano per perlustrare lo specchio d'acqua dall'alto. Nel frattempo, la barca è stata disincagliata e la guardia costiera ha successivamente rintracciato sei stranieri dichiaratisi curdi. Facevano parte del gruppo sbarcato nel corso della notte. Tra loro, una donna e due minori. Sono stati tutti trasportati nel centro di prima accoglienza "Don Tonino Bello" di Otranto. Ascoltati per ricostruire ancor meglio i fatti, stando a quanto riferito, dovrebbero dunque mancare altri dieci fra loro.

Una lotta contro tempo e maltempo

Come detto, si sospetta che si siano dileguati tutti a terra, ma non si può nemmeno trascurare la possibilità di qualche disperso in mare. Ma, di sicuro, quella dei soccorritori è una vera e propria lotta contro il tempo e il maltempo. Già, perché proprio per oggi le previsioni indicano possibili rovesci e all'orizzonte si addensano nuvole nere. Giusto ieri è stata diramata un'allerta meteo, con codice giallo. E spira un forte vento di scirocco che, per chi conosce bene la zona, è nefasto per i naviganti.

Tutto questo mentre per il 43enne turco sono state formalizzate due pesanti accuse: ingresso clandestino di stranieri nel territorio italiano e favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina e, sulla scorta dell'articolo 1097 del codice di navigazione, abbandono di nave in pericolo da parte del comandante. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Lecce.