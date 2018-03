Armati di fucile fanno irruzione nel centro scommesse: caccia ai due

NOVOLI – In due mettono a segno una rapina nel centro scommesse. E’ accaduto in serata, all’interno del locale che ospita l'agenzia di scommesse sportive "Snai" di Novoli, in via Carmiano. Armati di fucile, i malviventi hanno fatto irruzione intorno alle 20,35 nell’esercizio, dove erano presenti un paio di clienti e il gestore. Uno dei due, irriconoscibile per via di un passamontagna calato sul volto, è passato in azione.

Puntando l’arma contro i malcapitati, ha preteso il bottino custodito nel registratore di cassa, per poi dileguarsi. L'individuo ha poi raggiunto il complice che lo attendeva all'esterno. La somma arraffata è al momento in fase di quantificazione, ma dovrebbe aggiarsi attorno ai duemila euro.

La coppia è poi fuggita a bordo di una vecchia auto, con ogni probabilità una Volskwagen Passat, ora ricercata dalle forze dell'ordine. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Campi Salentina, assieme ai colleghi della stazione locale.